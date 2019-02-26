Похудевшая Регина Тодоренко похвасталась стройными ножками

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская путешественница, телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно стала мамой, похвасталась в сети исхудалой фигурой.

Снимок появился на личной странице знаменитости в "Инстаграм". "Девчушка из Одессы. Сейчас минутка хвастовства: в этом году точно будет 3 шоу с моим участием на TV и YOUTUBE. В каком амплуа вы хотите меня видеть: интервьюер (ВЕДУЩАЯ), мама-блогер, путешественница", — спросила Регина у своих подписчиков.

Многие поклонники артистки начали активно комментировать пост. Большинство написали, что хотели бы видеть Регину в амплуа путешественницы. Однако большинство подчеркнули, что им не важно в какой сфере будет работать Тодоренко, лишь бы не пропадала с экрана. "Я очень люблю Регину-путешественницу!!! Но думаю сейчас не стоит возвращаться в этот образ.. Во-первых, нужно идти дальше! Ну а во вторых, вам сейчас актуальнее что то менее отрывающее от мужа и ребеночка. Ведущая — самое то. Удачи вам, любви, здоровья и счастья!", "Соскучилась по путешественницы", "Мама-блогер , хотя честно говоря без разницы, лишь бы была на экранах", — пишут поклонники Регины. Некоторые же обратили внимание на худобу знаменитости. "Вау, какие ноги", "Боже дорогая Регина. Не изнуряй себя… Кушай побольше. Ну что то уж совсем".

Как сообщалось ранее, Два месяца супруги держали в секрете имя сына, однако на днях певец все-таки открыл завесу тайны. Малыша назвали Михаилом. Молодые родители стараются не сбавлять оборотов в работе, но все свое свободное время посвящают малышу.