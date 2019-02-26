Похудевшая Регина Тодоренко похвасталась стройными ножками

Снимок появился на личной странице знаменитости в "Инстаграм". "Девчушка из Одессы. Сейчас минутка хвастовства: в этом году точно будет 3 шоу с моим участием на TV и YOUTUBE. В каком амплуа вы хотите меня видеть: интервьюер (ВЕДУЩАЯ), мама-блогер, путешественница", — спросила Регина у своих подписчиков.
Многие поклонники артистки начали активно комментировать пост. Большинство написали, что хотели бы видеть Регину в амплуа путешественницы. Однако большинство подчеркнули, что им не важно в какой сфере будет работать Тодоренко, лишь бы не пропадала с экрана. "Я очень люблю Регину-путешественницу!!! Но думаю сейчас не стоит возвращаться в этот образ.. Во-первых, нужно идти дальше! Ну а во вторых, вам сейчас актуальнее что то менее отрывающее от мужа и ребеночка. Ведущая — самое то. Удачи вам, любви, здоровья и счастья!", "Соскучилась по путешественницы", "Мама-блогер , хотя честно говоря без разницы, лишь бы была на экранах", — пишут поклонники Регины. Некоторые же обратили внимание на худобу знаменитости. "Вау, какие ноги", "Боже дорогая Регина. Не изнуряй себя… Кушай побольше. Ну что то уж совсем".
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Девчушка из Одессы Сейчас минутка хвастовства: в этом году точно будет 3 шоу с моим участием на TV и YOUTUBE В каком амплуа вы хотите меня видеть: - Интервьюер(ВЕДУЩАЯ) - Мама-блогер . - путешественница #регинатодоренко #регинапутешественница Mua - @yanabuzychkina @lorealmakeup
Как сообщалось ранее, Два месяца супруги держали в секрете имя сына, однако на днях певец все-таки открыл завесу тайны. Малыша назвали Михаилом. Молодые родители стараются не сбавлять оборотов в работе, но все свое свободное время посвящают малышу.