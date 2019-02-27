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Евгений Филатов прокомментировал скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2019

Евгений Филатов прокомментировал скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2019
19:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: themaneken

Новости шоу бизнеса: Также он добавил, что обсуждения на некоторых сайтах по выступлениям группы The Maneken в Краснодаре в 2016 году являются неуместными.

Один из судей Нацотбора Евровидения-2019 Евгений Филатов снова громко высказался о песенном конкурсе. Также участник группы The Maneken прокомментировал обсуждение их выступлений на территории РФ в 2016 году.

Украинский музыкант и композитор не удержался от комментирования скандала, который разгорелся вокруг Нацотбора Евровидение-2019. Обращение к поклонникам, в котором также ответил на обсуждение его выступлений в России в 2016 году, он опубликовал на своей странице в Facebook.

"За последние дни я получил десятки звонков и писем с просьбой прокомментировать свой выбор, но, согласитесь, все уже сказано. В своей оценке, как и в честности голосования зрителей, я решительно уверен, а все, что происходит сейчас в контексте конкурса, прошу прощения за тавтологию мысли, но это – полная ж*па",– написал Евгений Филатов.

Также он добавил, что обсуждения на некоторых сайтах по выступлениям группы The Maneken в Краснодаре в 2016 году являются неуместными. Артист объяснил, почему он так считает.

"Да, оно было и мы этого не скрывали. В этом ключе мне хотелось бы напомнить, наша группа была создана в 2007 году и в нее входили музыканты из России и Украины. Три года назад мы полностью отказались от гастрольной деятельности на территории РФ",– утверждает солист группы The Maneken.

"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе

Стоит напомнить, что во время финала Нацотбора Евровидение-2019 Евгений Филатов обращался с такой же фразой к группе ANNA MARIA. После оценки их выступления в финале он прокомментировал скандальное интервью девушек, которое они давали Роману Скрыпину. Во время разговора с журналистом певицы отказались отвечать на вопрос, чей Крым, а также не ответили на вопрос о родителях, которые живут и работают на территории оккупированного города.

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Скандал, Евровидение, The Maneken, Евгений Филатов, Евровидение 2019.
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