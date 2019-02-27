Принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли в футбол на стадионе в Северной Ирландии

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская может покорять публику не только в стильных нарядах во время светских выходов.

Кейт Миддлтон сыграла в футбол с принцем Уильямом Во время официального визита в столицу Северной Ирландии, Белфаст, герцоги Кембриджские не только посещали светские мероприятия, общаясь с публикой, но и сыграли в футбол. Кейт Миддлтон и принц Уильям были замечены на стадионе в спортивных нарядах.

Герцогиня Кембриджская может покорять публику не только в стильных нарядах во время светских выходов. В сети появились снимки, на которых Кейт Миддлтон вместе со своим мужем сыграли в футбол на одном из столичных стадионов.

После прибытия в Белфаст герцоги Кембриджские сразу отправились на стадион Windsor Park. Поскольку целью их визита является поддержка Ирландской Футбольной Ассоциации (IFA), которая проводит ряд программ для поддержания ментального и физического здоровья местной молодежи. Как известно, Кейт и Уильям активно поддерживают такие организации по всему миру.

После разминки на поле со своим мужем, Кейт Миддлтон переоделась в форму и приняла участие в тренировке вместе с молодыми девушками. Целью этого мероприятия является привлечение как можно больше представительниц женского пола в этот вид спорта.