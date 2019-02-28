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Материнские будни: Ирина Шейк провела день с дочерью

Материнские будни: Ирина Шейк провела день с дочерью
09:48 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: www.epa.eu

Новости шоу бизнеса: Модель Ирина Шейк была замечена на прогулке с дочерью в Лос-Анджелесе.

После премии "Оскар", где 33-летняя Ирина Шейк появилась вместе со своим 44-летним возлюбленным Брэдли Купером, российская модель вернулась к своим материнским будням - вчера ее засняли в Лос-Анджелесе с полуторагодовалой дочерью Леей и ее няней.

Шейк привезла малышку в развивающий центр Kidville, где дети могут не только поиграть, но и принять участие в различных творческих мастер-классах. На публике Ирина появилась в длинном черно-белом платье, черном кардигане и грубых ботинках. Лею, которая была одета в голубые штаны с узорами и белую худи, она несла на руках.

Возлюбленного Шейк и папы Леи рядом с ними замечено не было - видимо, актер был занят рабочими делами, ведь он все свободное время уделяет семье.

Знаменитая модель Ирина Шейк поразила своим стильным образом

Впрочем, общественность уже заговорила и о некотором разладе в семье модели и актера. Причиной тому стала "химия", возникшая между Брэдли Купером и его коллегой по фильму "Звезда родилась" (A Star Is Born) Леди Гагой, с которой они вместе исполнили на "Оскаре" песню Shallow. Их творческий дуэт вызвал такую бурную реакцию публики, что это выступление прокомментировала даже бывшая жена Брэдли Дженнифер Эспозито.

Однако инсайдеры утверждают, что в отношениях Купера и Шейк по-прежнему все отлично и никакой ревности к Леди Гаге она не испытывает. Об этом, кстати, свидетельствуют и многочисленные снимки их объятий на "Оскаре".

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Семья, Отношения, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Звезды, Будни.
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