Знаменитая модель Ирина Шейк поразила своим стильным образом

Новости шоу бизнеса: Модель надела комбинезон с широкими штанами в бело-коричневую полоску, поверх которого надела светло-бежевое двубортное пальто.

Знаменитая российская модель Ирина Шейк, которая давно проживает и работает в США, продемонстрировала стильный образ для путешествия, в котором скомбинировала вещи базовых цветов.

Ирина Шейк любит делиться снимками с фотосессий, которые получает после коллабораций со знаменитыми брендами, откровенными снимками, рекламируя белье Intimissimi, а также показывать стильные образы, которые она выбирает, чтобы удобно было путешествовать. Так, накануне Ирина Шейк прилетела в столицу моды Милан на Fashion Week в удачно подобранном наряде.

Ирина собрала волосы в хвост, поэтому на ушах виднелись стильные массивные серьги, а лицо скрыла под солнцезащитными очками. В руках она везла черную сумку, на которой стояла большая дорожная сумка от Gucci с зелено-красными ручками. Изюминкой ее образа стали красные ботильоны на каблуке и маленькая коричневая сумка на плечи.

Как сообщалось ранее, Голливудская актриса Натали Дормер, известная по роли Маргере Тирелл в сериале "Игра престолов", засветилась на красной дорожке Brit Awards-2019. Однако ее образ несколько шокировал поклонников и участников церемонии.