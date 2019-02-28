Приклеила бороду и надела парик: Майли Сайрус примерила новый образ

Новости шоу бизнеса: Майли Сайрус "превратилась" в мужчину ради участия в эпатажном шоу.

26-летняя американская певица Майли Сайрус нередко удивляет поклонников яркими экспериментами со своим стилем. Но на этот раз Майли превзошла саму себя. Ради съемок в шоу она превратилась в мужчину. С наклеенной бородой, в парике и с измененной походкой Майли было не узнать!

На своей странице в Instagram Майли опубликовала несколько фото и видео со съемочного процесса, на которых она запечатлена в новом образе.

Переглянути цей допис в Instagram Mood. Forever . #BJ @rupaulsdragrace Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 26 Лют 2019 р. о 3:47 PST

Оказалось, что Сайрус перевоплотилась в мужчину для съемок в драг-шоу "Королевские гонки Ру Пола". Участниками шоу являются в основном геи и транссексуалы, примеряющие женские образы, а судьи проекта оценивают, насколько удачным получилось их перевоплощение.

Майли также разместила забавный видеофрагмент со съемок шоу.

В декабре 2018 года Майли Сайрус вышла замуж за Лиама Хемсворта. Певица ранее публиковала фото со свадьбы, но не так давно эпатажная Майли поделилась серией нетрадиционных свадебных снимков.

Также ранее Майли Сайрус "неприлично" поздравила Лиама Хемсворта с Днем влюбленных.