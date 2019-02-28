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Маколей Калкин пошутил над проблемами "Оскара-2019" в Instagram

Маколей Калкин пошутил над проблемами "Оскара-2019" в Instagram
10:30 Сегодня Телеграф Фото: www.epa.eu

Новости шоу бизнеса: Маколей Калкин опубликовал серию черно-белых снимков, на которых троллит "Оскар".

Ни для кого не секрет, что 91 церемония награждения "Оскар" впервые за последние 30 лет прошла без ведущего. Это случилось после скандала с Кевином Хартом, который очень плохо выразился о ЛГБТ-сообществе.

В то время, когда на церемонии звезды неплохо обходились без ведущего, Маколей Калкин решил потроллить проблемы "Оскара" на своей страничке в Instagram.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Things I'm doing instead of hosting the #Oscars 5. Bathing

Допис, поширений Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania)

Маколей Калкин извинился перед всеми грабителями за комедию "Один дома"

Калкин опубликовал серию черно-белых фото, на которых показал, чем он занимается вместо того, чтобы вести церемони. Также актер пошутил о том, что он уже 5 лет подряд не попадает в секцию In Memorian, хотя очень желает и старается. Остальные фото серии можно увидеть на странице звезды в Instagram.

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Все по теме:

Оскар, Маколей Калкин, Серия снимков, 91 церемония награждения "Оскар".
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