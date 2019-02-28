Маколей Калкин пошутил над проблемами "Оскара-2019" в Instagram

Новости шоу бизнеса: Маколей Калкин опубликовал серию черно-белых снимков, на которых троллит "Оскар".

Ни для кого не секрет, что 91 церемония награждения "Оскар" впервые за последние 30 лет прошла без ведущего. Это случилось после скандала с Кевином Хартом, который очень плохо выразился о ЛГБТ-сообществе.

В то время, когда на церемонии звезды неплохо обходились без ведущего, Маколей Калкин решил потроллить проблемы "Оскара" на своей страничке в Instagram.

Калкин опубликовал серию черно-белых фото, на которых показал, чем он занимается вместо того, чтобы вести церемони. Также актер пошутил о том, что он уже 5 лет подряд не попадает в секцию In Memorian, хотя очень желает и старается. Остальные фото серии можно увидеть на странице звезды в Instagram.