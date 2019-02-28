Новая информация о возможном романе Брэдли Купера и Леди Гаги

Большинство зрителей 91 церемонии награждения "Оскар" увидели явную "химию" между двумя звездами, во время их выступления на сцене театра "Долби".
Известный комик Дэвид Спейд на своей страничке в Instagram спросил фанатов о том, есть ли возможность, что между Купером и Леди Гагой не "просто дружба", выложив их совместное фото.
Бывшая жена Брэдли Купера Дженнифер Эспозито прокомментировала сухим: "Ха!"
Известно, что Брэдли и Дженнифер были женаты только четыре месяца. После завершения отношений Экспозито описала их в своей книге "Путь Дженнифер". "Он был смешным, умным, дерзким, высокомерным, а еще он был настоящим манипулятором", - писала в книге Дженнифер и утверждала, что Брэдли имел "злую, холодную сторону".
Леди Гага, ставшая "виноницей" слухов, тоже прокомментировала свой "роман" с партнером по фильму и режиссером. Она выложила фотографию с "Оскара" в своем профиле в Instagram, где назвала Брэдли настоящим другом.
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Nothing could be more special than sharing this moment at the Oscars with a true friend and artistic genius.
Она написала: "Сложно представить что-то более неповторимое, чем этот момент, который я разделила с настоящим другом и творческим гением".
Жена актера, Ирина Шейк сидела рядом с ним и Леди Гагой, которую поздравила с триумфом в числе первых. Она спокойно наблюдала на выступление партнеров по фильму. Не все пользователи соцсетей поверили, что Ирине было приятно смотреть на безумно трепетный номер Купера и Леди Гаги, и поэтому некоторые предложили наградить супермодель за умение скрывать истинные чувства как лучшую актрису.
Но информаторы поспешили сообщить, что Шейк совсем не ревнует Купера к певице. Ирина понимает, что Брэдли и Леди Гага - артисты. Во время шоу они были в образе. Поэтому она не придает всему этому значения, - рассказал инсайдер.