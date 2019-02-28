ANNA MARIA оправдываются после скандала на Нацотборе

Новости шоу бизнеса: Дует ANNA MARIA, которые стали в цетре скандала, прокомментировали тему, разгоревшуюся после интервью с Романом Скрыпиным.

На своей официальной странице сестры опубликовали сообщение, в котором объяснили смысл своей песни на Нацотборе Евровидения-2019, а также о своих мечтах про будущее Украины.

Девушки пытались оправдаться, давая много комментариев по этому поводу, а теперь решили обратиться к своим поклонникам с русской версией песни. В ней поется о том, что они ищут свою дорогу.

Англоязычную версию песни My Road ("Моя дорога") с русскими субтитрами можно увидеть на официальной странице группы в Instagram. Комментарий к записи начался со слов, что они не могли даже предположить, что песня станет для них в каком-то смысле пророческой.

Под постом с песней ANNA-MARIA написали: "В ней есть все то, что происходит сейчас с нами, с нашей страной, с нашими людьми. А главное в ней есть ответы на все вопросы. Это просто странно! Украина тоже сейчас ищет свой путь. Как много раз наша страна ошибалась. Мы так хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу".

Также они заявили, что они очень рады, что такая ситуация случилась, так как она выявила истинную сущность многих людей. Позже девушки добавили, что эта песня станет мотиватором для тех, кто находится в поиске и идет дальше, несмотря ни на что.

"Возможно, многие не понимают смысла песни, не знают перевода. Так вот – мы это сделали для вас. (И на русском, и на украинском). Музыка сильнее политики. Каждый кто посмотрит - увидит там самый главный ответ на все", – завершила обращение группа ANNA MARIA.