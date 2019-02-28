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ANNA MARIA оправдываются после скандала на Нацотборе

ANNA MARIA оправдываются после скандала на Нацотборе
13:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дует ANNA MARIA, которые стали в цетре скандала, прокомментировали тему, разгоревшуюся после интервью с Романом Скрыпиным.

На своей официальной странице сестры опубликовали сообщение, в котором объяснили смысл своей песни на Нацотборе Евровидения-2019, а также о своих мечтах про будущее Украины.

Девушки пытались оправдаться, давая много комментариев по этому поводу, а теперь решили обратиться к своим поклонникам с русской версией песни. В ней поется о том, что они ищут свою дорогу.

Англоязычную версию песни My Road ("Моя дорога") с русскими субтитрами можно увидеть на официальной странице группы в Instagram. Комментарий к записи начался со слов, что они не могли даже предположить, что песня станет для них в каком-то смысле пророческой.

 
 
 
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Когда мы писали песню "My Road" ("Моя дорога"), мы даже не могли предположить, что она станет в каком-то смысле пророческой. В ней есть все то, что происходит сейчас с нами, с нашей страной, с нашими людьми. А главное- в ней есть ответы на все вопросы. Это просто удивительно! Украина тоже сейчас ищет свой путь. Как много раз наша страна ошибалась. Мы так хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу! Путь к счастью своих людей. Людей,которые прежде всего хотят жить в этой стране и развиваться. Людей, которые будут уважать мнения друг друга. Мы рады, что эта песня и вся ситуация с нами на Евровидении стала своего рода катализатором и выявила истинную сущность многих людей. Нарыв, который долго зрел, наконец лопнул. И обнажил людей такими, какие они есть - со своими недостатками, смелостью, трусостью, злостью и добротой. Это песня - мотиватор. Она для тех, кто находится в поиске, кто продолжает идти дальше, несмотря ни на что. Возможно, многие не понимают смысла песни, не знают перевода. Так вот - мы это сделали для вас. (и на русском, и на украинском) Музыка сильнее политики. Каждый кто посмотрит - увидит там самый главный ответ на всё! Смотрите и слушайте. ✔️ссылка на видео - в шапке профиля ✔️ #аннамария #annamaria #ukraine #ua #eurovision #eurovision2019 #myroad #смысл #путь #дорога #аннамарія #євробачення #євробачення2019 #maruv #kazka #subtitles

Допис, поширений ANNA MARIA (@annamariaduet)

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Под постом с песней ANNA-MARIA написали: "В ней есть все то, что происходит сейчас с нами, с нашей страной, с нашими людьми. А главное в ней есть ответы на все вопросы. Это просто странно! Украина тоже сейчас ищет свой путь. Как много раз наша страна ошибалась. Мы так хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу".

Также они заявили, что они очень рады, что такая ситуация случилась, так как она выявила истинную сущность многих людей. Позже девушки добавили, что эта песня станет мотиватором для тех, кто находится в поиске и идет дальше, несмотря ни на что.

"Возможно, многие не понимают смысла песни, не знают перевода. Так вот – мы это сделали для вас. (И на русском, и на украинском). Музыка сильнее политики. Каждый кто посмотрит - увидит там самый главный ответ на все", – завершила обращение группа ANNA MARIA.

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Все по теме:

Скандал, Евровидение, Роман Скрыпин, Моя дорога, ANNA MARIA, My Road, Анна и Мария Опанасюк.
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