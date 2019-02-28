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Холостяк 9 сезон: дата выхода шоу в 2019 году и кто главный герой

Холостяк 9 сезон: дата выхода шоу в 2019 году и кто главный герой
13:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Создатели шоу "Холостяк" обещают поразить зрителей романтическими историями.

Самое романтичное шоу страны "Холостяк" 9 сезон на телеканале "СТБ" начнется 8 марта 2019 года. Главным героем проекта в Украине станет украинский телеведущий и главный редактор украинского журнала "XXL" Никита Добрынин.

В частности, Добрынин попытается удивить девушек романтическими свиданиями и поездками по самым красивым местам мира.

Однако, девушки, которые три месяца будут бороться за сердце холостяка, тоже постараются поразить главного героя.

Известно, что 30-летний телеведущий был женат, однако, после четырех лет отношений пара рассталась. По словам Добрынина, важнейшими критериями при выборе избранницы станут ее характер и внешность.

Главное, чтобы она была моим человеком. С ней должно быть легко, – отметил главный герой. 

Романтические приключения главного холостяка страны будут проходить с несколькими участницами-девушками. Реалити-шоу традиционно будет проходить в 11 выпусках, где за 100 мин эфира мы будем узнавать, какая же красавица сможет больше всех заинтересовать Холостяка.

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В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу с несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Количество претенденток с каждым выпуском будет уменьшаться, потому что холостяк должен решать, кого оставить в проекте, а с кем ему совсем не удастся связать судьбы. В финале останутся только две девушки, и только после знакомства с родителями холостяка, герой сделает свой важный выбор в шоу – предложит одной из них руку и сердце.

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