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Позитивная семья: супружеские шутки Райана Рельнольдса и Блейк Лайвли

Позитивная семья: супружеские шутки Райана Рельнольдса и Блейк Лайвли
14:04 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Супруги Блейк Лайвли и Райан Рельнольдс - очень позитивная пара. Они ужасно любят пошутить и посмеяться, особенно друг над другом.

Сейчас пара использовала свое чувство юмора в рекламе нового фильма "Покемон. Детектив Пикачу". Известно, что Рельнольдс озвучил главного героя фильма и настолько вжился в роль, что сумел забыть обо все на свете, даже о своих маленьких детях, Инес и Джеймс. В своем Twitter поделился рассказом о новом проекте с весьма забавным видеороликом, в котором описывает процесс погружения в образ остроумного и обаятельного детектива Пикачу.

Райан Рейнольдс: "Я собирался забрать дочерей из детского сада, когда узнал, что получил эту роль. В итоге не попал в школу, потому что детектив Пикачу не знает, кто эти две маленькие девочки. Кто они?".

Блейк подыгрывает ему в кадре: "Они наши дочери. Он только что забыл их!"

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Также Лайвли добавила, что у ее мужа и желтого героя аниме очень много общего. Ему даже не пришлось изменять голос, чтобы быть похожим на него.

"У детектива Пикачу нет жены. Он маленький желтый парень, который живет в Райм-Сити, в зарослях шиповника. Я полностью погрузился в мир покемонов, о котором читал. Постарался быть с ними одного роста. Даже пытался сбросить 82 килограмма, чтобы соответствовать весу Пикачу, пока врачи не вмешались", - шуточно рассказал о новой работе Райан.

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Все по теме:

Семья, Звезды, Блейк Лайвли, Покемон. Детектив Пикачу, Райан Рельнольдс.
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