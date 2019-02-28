Двойники знаменитостей, которые очень похожи друг на друга (Фото)

Тысячи людей со всего мира хотят быть похожими на своих кумиров. Они делают пластические операции, наносят такой же макияж, а некоторые счастливчики даже с рождения похожи на знаменитостей. В то время как некоторые люди пытаются заработать деньги на своем сходстве, другим это не нравится.