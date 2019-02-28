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Даша Астафьева призналась, почему до сих пор не вышла замуж

Даша Астафьева призналась, почему до сих пор не вышла замуж
17:11 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева призналась, что ее свадьба с Артемом Кимом сорвалась.

Так, отвечая на вопрос, находится ли она в статусе жены, Даша заявила: "Официально нет, но уже очень скоро".

"Я не хочу рассказывать когда, потому что последний раз, когда мы летели это сделать за границей, нас задержали. Я не хочу ничего планировать, но мы очень хотим", — отметила певица. Когда это произошло Даша не уточнила, но как известно, в декабре 2018 года возлюбленному Астафьевой запретили выезд из Украины.

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Певица добавила, что не хочет придавать событие огласке, поэтому очень надеется, что они смогут провести торжество за границей. "Я мечтаю о празднике для своей семьи. Праздник чужим людям я делаю каждый день, я мечтаю о душевном тихом событии. В Киеве это незаметно не сможет состояться", — прокомментировала Астафьева.

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Даша Астафьева, Певица, Украинская певица.
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