Даша Астафьева призналась, почему до сих пор не вышла замуж

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева призналась, что ее свадьба с Артемом Кимом сорвалась.

Так, отвечая на вопрос, находится ли она в статусе жены, Даша заявила: "Официально нет, но уже очень скоро".

"Я не хочу рассказывать когда, потому что последний раз, когда мы летели это сделать за границей, нас задержали. Я не хочу ничего планировать, но мы очень хотим", — отметила певица. Когда это произошло Даша не уточнила, но как известно, в декабре 2018 года возлюбленному Астафьевой запретили выезд из Украины.

Певица добавила, что не хочет придавать событие огласке, поэтому очень надеется, что они смогут провести торжество за границей. "Я мечтаю о празднике для своей семьи. Праздник чужим людям я делаю каждый день, я мечтаю о душевном тихом событии. В Киеве это незаметно не сможет состояться", — прокомментировала Астафьева.