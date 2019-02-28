Виктория Бекхэм в алом тотал-луке и сапогах с открытым мысом блистает в Лондоне

Новости шоу бизнеса: Никто так эффектно не преподносит вещи из новой коллекции Виктории Бекхэм, как она сама.

С завидным постоянством дизайнер выгуливает комбинезоны из плотной шерсти, миди-юбки с асимметричным подолом, полупрозрачные блузки и трикотажные комплекты Victoria Beckham и подает их так, что модницы готовы скупать все, к чему приложила свою талантливую руку Вики.

И покупают даже самые не утилитарные вещи, к примеру сапоги с открытым мысом, которые сложно уживаются с переменчивой погодой Лондона, но присутствуют в осенней коллекции Виктории.

Именно в них, а еще в миди-юбке и лонгсливе — все в насыщенном алом цвете — наша героиня появилась вчера на вечере в честь открытия своего поп-ап-магазина в люксовом торговом пространстве Selfridges в Лондоне.