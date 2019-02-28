Джиджи Хадид украсила юбилейный выпуск номера Vogue Arabia

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская модель Джиджи Хадид в очередной раз украшает обложку знаменитых глянцев.

На этот раз "ангел" Victoria's Secret позировала для юбилейного печатного выпуска Vogue Arabia.

Печатная версия популярного журнала Vogue Arabia будет праздновать свою вторую годовщину в марте 2019 года. Для юбилейной съемки редакторы журнала решили пригласить 23-летнюю американскую супермодель, которая появилась на обложке первого выпуска журнала два года назад.

Героиня cover story позировала перед камерой немецкого фэшн-фотографа Питера Линдберга в нескольких образах. Для одного из них она выбрала пышное белое платье от Ashi Studio асимметричной длины, дополнив его сапогами со шнуровкой от Yohi Yamamoto.

Позировать перед Петером Линдбергом Джиджи Хадид пришлось впервые, однако обложка для арабской версии глянца стала для нее 37-й в списке сотрудничества с Vogue.

"Многие люди объясняют мой успех семейными связями. Однако наше с сестрой детство не было голливудским. Родители никогда не разделяли свой успех со мной. После учебы в школе от меня ждали самостоятельности, поэтому я не рассчитываю на одну лишь карьеру модели", – призналась Джиджи Хадид в интервью главному редактору Vogue Arabia Мануэлю Арно.