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Четверг, 28.02.2019
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Малыш Бастон: Ева Лонгория тронула сеть фото с 8-месячным сыном

Малыш Бастон: Ева Лонгория тронула сеть фото с 8-месячным сыном
21:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Ева опубликовала новый снимок с мальчиком, который заметно подрос, на своей странице в Instagram.

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", только 8 месяцев назад, в июне 2018 года, родила первенца от мужа Хосе Антонио Бастона – мальчика Сантьяго. После родов звезда быстро вышла из декрета и начала сочетать материнство с работой.

На черно-белом фото Лонгорія держит на руках малыша Сантьяго и улыбается вместе с ним на камеру. "Его улыбка заставляет меня улыбаться", – отметила звездная мама в подписи.

 
 
 
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His smile makes me smile #BabyBaston

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

 

Ева Лонгория поделилась новыми снимками с ребенком

Накануне актриса сообщила поклонникам о том, что ее мальчику исполнилось 8 месяцев и показала забавное видео с сыном. "Маленькому ангелочку исполнилось 8 месяцев и это все так быстро происходит", – добавила она.

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Ева Лонгория, Сын Евы Лонгории, Ева Лонгория с сыном.
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