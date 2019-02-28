Малыш Бастон: Ева Лонгория тронула сеть фото с 8-месячным сыном

Новости шоу бизнеса: Ева опубликовала новый снимок с мальчиком, который заметно подрос, на своей странице в Instagram.

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", только 8 месяцев назад, в июне 2018 года, родила первенца от мужа Хосе Антонио Бастона – мальчика Сантьяго. После родов звезда быстро вышла из декрета и начала сочетать материнство с работой.

На черно-белом фото Лонгорія держит на руках малыша Сантьяго и улыбается вместе с ним на камеру. "Его улыбка заставляет меня улыбаться", – отметила звездная мама в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram His smile makes me smile #BabyBaston Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 27 Фев 2019 в 8:01 PST

Накануне актриса сообщила поклонникам о том, что ее мальчику исполнилось 8 месяцев и показала забавное видео с сыном. "Маленькому ангелочку исполнилось 8 месяцев и это все так быстро происходит", – добавила она.