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Люк Перри госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме

Люк Перри госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме
10:57 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Трагические новости для поклонников "Беверли-Хиллз 90210" и "Ривердейла": звезда двух популярных сериалов Люк Перри в минувшую среду перенес тяжелый инсульт и был срочно госпитализирован.

Актер попал в больницу в день объявления о перезапуске сериала "Беверли Хиллз 90210".

Не успели фанаты культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" порадоваться трейлеру ребута проекта, как появилась весьма печальная новость. 52-летний Люк Перри, который в сериале сыграл Дилана, был срочно госпитализирован с тяжелым инсультом и сейчас находится в коме.

Стоит отметить, что представитель Перри Арнольд Робинсон подтвердил Fox News, что актер сейчас находится под наблюдением врачей в больнице. Как стало известно TMZ, в среду утром, 27 февраля, в службу спасения поступил звонок из дома знаменитости. Медики срочно выехали на место и отвезли Перри в ближайшую больницу.

По странному стечению обстоятельств инсульт у Перри случился именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210" и выпустила первый тизер. 

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My friend. Holding you tight and giving you my strength. You got this.

Публикация от ShannenDoherty (@theshando)

Люк Перри в последнее время работал в Лос-Анджелесе - снимался в новых эпизодах "Ривердейла" (он играет роль отца Арчи, Фреда Эндрюса, с пилотного эпизода, вышедшего в 2017). Конечно же, коллеги по "Ривердейлу" и "Беверли Хиллз 90210" пожелали Перри скорейшего выздоровления. Например, Шэннен Доэрти, которая сама недавно поборола рак, написала трогательный пост.

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Знаменитости, Беверли Хиллз 90210, Люк Перри, Ривердэйл.
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