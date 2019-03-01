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Пиппа Миддлтон продемонстрировала стройную фигуру после родов

Пиппа Миддлтон продемонстрировала стройную фигуру после родов
12:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 35-летняя Пиппа Миддлтон впервые вышла в свет после рождения сына Артура в октябре 2018 года.

Младшая сестра герцогини Кембриджской 35-летняя Пиппа Миддлтон, которая 4 месяца назад родила первенца – сына Артура, впервые вышла в свет после родов.

Пиппа Миддлтон посетила благотворительный бал в длинном платье от Temperley London с оригинальными рукавами-воланами. Стоимость такого наряда более 1100 фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто

Интересным акцентом на платье стала черная лента, которая подчеркнула талию Пиппы, и аккуратный бант на воротнике. Красный клатч от Emmy London и легкий макияж прекрасно дополнили образ молодой мамы.

К слову, младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила первенца в середине октября. Однако о выбранном имени новорожденного официально стало известно примерно через месяц. Пиппа и Джеймс назвали сына Артуром Майклом Уильямом.

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Знаменитости, Стройная фигура, Пиппа Миддлтон.
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