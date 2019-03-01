Тереза Мэй обула туфли с принтом "зебры" на встречу с королем Иордании

Новости шоу бизнеса: Политик попала в объективы папарацци, когда выходила из своей резиденции в Лондоне встречать короля Иордании Абдаллу II.

Премьер-министр пополнила свою коллекцию новыми туфлями.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в декабре на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель обула красные туфли, пополнила свою коллекцию обуви анималистическим принтом "зебры".

Тереза Мэй продемонстрировала эффектный деловой образ в черном платье-футляре и жакете того же цвета с белыми вставками.

Похоже, глава британского правительства изменила своей страсти к леопардовому принту, сделав выбор в пользу туфлей с принтом "зебры". Ее деловой образ дополнило массивное ожерелье, а в макияже и маникюре преобладал розовый цвет.