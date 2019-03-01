Жизнь маленькой фауны домашнего сада в объективе Сары-Джей Аллен (Фото) Сара-Джей Аллен - фотограф из пригорода Сиднея, Австралия, которая специализируется на фотографии природы, дикой природы и домашних животных. Она увлекается фотографией с тех пор, как впервые взяла в руки фотоаппарат, будучи старшеклассницей. На протяжении многих лет она увлекалась разными жанрами фотосъёмки, но всегда возвращалась к своей первой любви - к фотографиям природы.