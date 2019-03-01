Новости шоу бизнеса: В семье 69-летней Мерил Стрип (Meryl Streep) произошло пополнение.

Малыш появился на свет 28 февраля. Имя новорожденного пока держится втайне.

Трехкратная обладательница Оскара, актриса Мерил Стрип впервые стала бабушкой. Ее старшая дочь Мэми родила мальчика. Отец ребенка — 36-летний писатель и продюсер Мехар Сетхи. Пара обручилась в августе 2018 года.

Мэми - старшая из четверых детей Мерил Стрип и ее мужа, знаменитого скульптора Донна Гаммера. О том, что она ждет ребенка, стало известно в декабре 2018 года.

Отметим, оскароносная актриса Мерил Стрип состоит в браке со скульптором Доном Гаммером уже 40 лет. У пары есть четверо детей: 39-летний Генри Гаммер, 35-летняя Мэйми Гаммер, 32-летняя Грейс Гаммер и 27-летняя Луиза Гаммер.