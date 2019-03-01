Малыш появился на свет 28 февраля. Имя новорожденного пока держится втайне.
Трехкратная обладательница Оскара, актриса Мерил Стрип впервые стала бабушкой. Ее старшая дочь Мэми родила мальчика. Отец ребенка — 36-летний писатель и продюсер Мехар Сетхи. Пара обручилась в августе 2018 года.
Мэми - старшая из четверых детей Мерил Стрип и ее мужа, знаменитого скульптора Донна Гаммера. О том, что она ждет ребенка, стало известно в декабре 2018 года.
Отметим, оскароносная актриса Мерил Стрип состоит в браке со скульптором Доном Гаммером уже 40 лет. У пары есть четверо детей: 39-летний Генри Гаммер, 35-летняя Мэйми Гаммер, 32-летняя Грейс Гаммер и 27-летняя Луиза Гаммер.