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Пятница, 01.03.2019
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Лавика и Вова Борисенко разводятся

Лавика и Вова Борисенко разводятся
15:10 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Печальную весть артисты сообщили на страницах в соцсетях.

Вова Борисенко и Лавика поблагодарили друг друга за время, проведенное вместе.

26-летний певец Вова Борисенко сообщил неожиданную новость. На своей странице в Facebook Борисенко заявил, что развелся с Лавикой, она же Любовь Юнак. Информация вызвала ажиотаж среди поклонников, ведь о том, что пара поженилась, стало известно лишь в октябре 2018-го. 

В свою очередь, Лавика в Facebook призналась, что они с Борисенко подали на развод 30 октября. Получается, что на момент, когда пресса активно обсуждала их свадьбу, пара уже пребывала на грани развода. Как утверждает Любовь Юнак, они не желали сообщать публике новость о разрыве, пока "не затянулись раны". 

И Вова Борисенко, и Лавика поблагодарили друг друга за поддержку и время, проведенное вместе:

"Правду говорят: "все хорошее когда-нибудь кончается". Удачи тебе. Спасибо за то, что от твоей любви я чувствовал себя счастливым. Спасибо за нашу теплую любовь", – написал Борисенко. 

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"30 октября мы с Вовой подали на развод. Мы очень благодарны близким за поддержку, но особенно я выражаю благодарность друзьям из прессы и медиа, которые знали о нашем расставании, но не сыграли на этих переживаниях. Мы с уважением относимся к чувствам друг друга, поэтому подобное заявление хотели открыть, когда раны затянутся. Нам было хорошо. Иногда нужно вовремя отпускать, чтоб не потерять веру в любовь и не думать об отношениях плохо.

Ценю нас за нашу смелость", – призналась Лавика.

В комментариях подписчики артистов выразили сожаления относительно того, что Вова Борисенко и Лавика больше не вместе.

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Развод, Знаменитости, Лавика, Вова Борисенко.
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