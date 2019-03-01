Обладатели невероятно красивой внешности, которые заставили восхищаться миллионы (Фото) У красоты нет строго определения. Конечно, большинство людей любит себя, своё тело и думает о себе, как о венце творения. Тем не менее, мы также умеем ценить и красоту других. Красота и внешняя привлекательность не знает границ, не разделяется на расы и цвет кожи, не имеет возраста или размера. Приготовьтесь восхищаться этими людьми, которых вы сейчас увидите, потому что они выиграли в генетическую лотерею!