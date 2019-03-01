Скарлетт Йоханссон подумывает о свадьбе с бойфрендом

Новости шоу бизнеса: Инсайдеры сообщают, что пара съехалась и обсуждают будущую церемонию.

Известная актриса Скарлетт Йоханссон неоднократно заявляла, что моногамии не существует (или это просто не ее). Йоханссон дважды разводилась с увереностью, что больше не начнет серьезные отношения, каждый раз наступает на одни и те же грабли. После расставания со вторым мужем актриса познакомилась с Колином Жостом спустя пару месяцев, а теперь думает о свадьбе.

Инсайдеры сообщают, что звезда живет вместе со сценаристом Saturday Night Live и планирует свадьбу. Источник говорит: "Они обсуждают церемонию и полностью преданы друг другу. Скарлетт любит его, и у них все серьезно. Колин великолепно ладит с дочерью Скарлетт Роуз, они проводят время как семья".

Скарлетт и Колин свой роман предпочитают не комментировать свой роман, но с недавних пор стали активно выходить в свет как пара.

Роман знаменитостей длятся уже приблизительно два года. Все началось спустя несколько месяцев после того, как актриса развелась с Роменом Дориаком, от которого родила дочь Рози. Первым мужем Скарлетт был Райан Рейнольдс, но их любовь не прошла проверку славою.