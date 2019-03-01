Звезда "Ривердейла" в коме

Новости шоу бизнеса: Трагические новости для поклонников: звезда двух популярных сериалов Люк Перри в минувшую среду перенес тяжелый инсульт и был срочно госпитализирован.

По последним данным, актер "Беверли-Хиллз 90210" и"Ривердейла" находится в медикаментозной коме.

"Мистер Перри сейчас находится под наблюдением врачей в больнице", - подтвердил Арнольд Робинсон, представитель Люка Перри.

Буквально час назад появилась неподтвержденная информация, что врачам пришлось принять решение ввести актера в искусственную кому.

Трагедия произошла ранним утром в среду. Приблизительно в 9:40 домой к актеру в Шерман-Оакс вызвали "скорую". В момент прибытия медиков Люк еще был в сознании, но его состояние стремительно ухудшалось, поэтому актера отправили в больницу.

Люк Перри работал в Лос-Анджелесе в последнее время, снимался в "Ривердейле" на съемочной площадке студии Warner Bros. В сериале Люк исполняет роль отца Арчи, Фреда Эндрюса, с пилотного эпизода, который вышел в 2017. На даный момент в эфир выходит 3 сезон "Ривердейла" и сериал уже продлили на 4-й сезон.

Все коллеги по "Ривердейлу" и "Беверли-Хиллз 90210" пожелали выздоровления актеру на своих страничках в соцсетях, в часности Шэннен Доэрти, возлюбленная актера в сериале "Беверли-Хилз"