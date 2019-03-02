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В США скончалась обладательница двух "Золотых глобусов"

В США скончалась обладательница двух "Золотых глобусов"
07:54 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости шоу бизнеса: Американская актриса, лауреат двух премий "Золотой глобус" Кэтрин Хелмонд ушла из жизни в возрасте 89 лет.

Хелмонд скончалась 23 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Хелмонд — уроженка штата Техас. Свою карьеру она начала в театре. Наибольшую известность, однако, актриса приобрела благодаря своим ролям на телевидении: в сериалах "Мыло" (Soap, 1977-1981) и "Кто здесь Босс?" (Who's the Boss, 1984-1992). За работу над каждым из этих комедийных шоу она была удостоена "Золотого глобуса". 

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Кроме того, Хелмонд неоднократно номинировалась на премию "Эмми", а также стала обладательницей театральной премии "Тони".

Также сообщалось, что скончался звезда фильмов "Терминатор 3" и "Крутые парни". Кристофер Лоуфорд ранее имел проблемы с наркотиками и боролся с зависимостью.

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Знаменитости, Альманах-2019, Кэтрин Хелмонд.
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