В США умер композитор Андре Превин

Обладатель четырех премий "Оскар" американский композитор Андре Превин скончался в возрасте 89 лет.

Композитор скончался в четверг утром в своем доме в нью-йоркском районе Манхэттен.

André Previn, who blurred the boundaries between jazz, pop and classical music — and between composing, conducting and performing — died Thursday morning. He was 89. https://t.co/9GUERTmiD2

— The New York Times (@nytimes) 28 февраля 2019 г.