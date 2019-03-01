В США умер композитор Андре Превин

Новости шоу бизнеса: Легендарный композитор умер вечером 28 февраля в своем доме на Манхэттене в Нью-Йорке,

Обладатель четырех премий "Оскар" американский композитор Андре Превин скончался в возрасте 89 лет.

Композитор скончался в четверг утром в своем доме в нью-йоркском районе Манхэттен.

André Previn, who blurred the boundaries between jazz, pop and classical music — and between composing, conducting and performing — died Thursday morning. He was 89. https://t.co/9GUERTmiD2 — The New York Times (@nytimes) 28 февраля 2019 г.

Превин родился в семье еврейских иммигрантов из России. В 1937 его семья бежала из Германии во Францию, а затем в США, где Превин получил американское гражданство.

Композитор за свою жизнь был женат пять раз. Среди его избранниц – актриса Миа Фэрроу и немецкая скрипачка Анне-Софи Мутер. Превин воспитал четырех сыновей и двух дочерей. Еще четверых детей он усыновил.

Работа Превина в кинематографе четырежды была удостоена премии "Оскар": за фильмы "Жижи" (1958) "Порги и Бесс" (1959), "Irma la Douce" (1963) и "Моя прекрасная леди" (1964).