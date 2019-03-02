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Умер Нобелевский лауреат Жорес Алферов

Умер Нобелевский лауреат Жорес Алферов
11:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Ученый не дожил несколько дней до своего 89-летия.

В ночь на 2 марта в московской больнице умер выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. 

Он был единственным проживающим в России лауреатом Нобелевской премии по физике. Нобелевскую премию ученый получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто— и микроэлектронных компонентов.

Жорес Иванович - автор более 500 трудов и 50 прорывных открытий и разработок. При его участии создан первый советский транзистор.

Сотовая телефония и спутниковая связь, оптоволоконная связь и светодиодное освещение, фотоника, быстрая электроника, солнечная энергетика - в основе всего этого лежат открытия и научные труды Алферова.

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Авторитетный ученый, доктор физико-математических наук Жорес Иванович Алферов известен всему миру, он член многих иностранных академий.

Еще в ноябре прошлого года ученому стало плохо во время одного из совещаний. Он был госпитализирован. Сначала медики предположили инсульт, однако потом специалисты выяснили, что это был гипертонический криз — быстрое и резкое повышение артериального давления. Тогда специалисты заявляли, что здоровью Жореса Алферова ничего не угрожает.

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Наука, Альманах-2019, Жорес Алферов, Умер Нобелевский лауреат, Нобелевские лауриаты.
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