Джонни Депп подал в суд на экс-супругу

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Джонни Депп выдвинул против бывшей жены Эмбер Херд иск на 50 миллионов долларов.

Голливудский актер Джонни Депп, который изменился до неузнаваемости для новой роли, подал в суд на свою бывшую супругу Эмбер Херд.

Стало известно, что в 2018 году Херд написала статью для The Washington Post, в которой заявила, что считает себя "жертвой домашнего насилия".

Депп сопроводил иск словами, что Херд − преступница, а не жертва насилия. Он также утверждает, что обвинения актрисы являются частью продуманного плана по созданию позитивного образа для продвижения в карьере.

Ранее актер уже предоставлял новые доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу. Документы он приложил к иску против газеты Sun, опубликовавшей статью о его ссоре с Херд, обвинившей экс-супруга в избиении.