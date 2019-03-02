Иван Дорн впервые показал свою дочь

Новости шоу бизнеса: Артист опубликовал в соцсетях фотографию ребенка, который существенно подрос.

Украинский певец Иван Дорн, которого осенью впервые увидели в Киеве с сыном, показал свою дочь поклонникам. Артист опубликовал снимок в своем Instagram.

"Послушай, деточка! Главное, не одевай черное перед пыльной работой", – подписал он под фотографией, на которой стоит возле кухонного стола со скалкой в руке, перемазавшись мукой.

В кадре также засветилась его дочка Василиса, которая родилась в 2014 году. Девочка удивленно смотрит на грязного папу, сложив ручки возле подбородка. Поклонники приветливо встретили Дорна, который делает домашнюю работу.

"Вот, что иногда реально украшает мужчин, так это готовка на кухне", "Ты в маму превратился", "Ваня, ты крут", – прокомментировали поклонники снимок. Хотя нашлись и те, кому не понравилось.