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Иван Дорн впервые показал свою дочь

Иван Дорн впервые показал свою дочь
14:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артист опубликовал в соцсетях фотографию ребенка, который существенно подрос.

Украинский певец Иван Дорн, которого осенью впервые увидели в Киеве с сыном, показал свою дочь поклонникам. Артист опубликовал снимок в своем Instagram.

"Послушай, деточка! Главное, не одевай черное перед пыльной работой", – подписал он под фотографией, на которой стоит возле кухонного стола со скалкой в руке, перемазавшись мукой. 

 
 
 
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Poslushay, detochka! Glavnoe ne odevay chernoe pered pyl'noy rabotoy!

Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

В кадре также засветилась его дочка Василиса, которая родилась в 2014 году. Девочка удивленно смотрит на грязного папу, сложив ручки возле подбородка. Поклонники приветливо встретили Дорна, который делает домашнюю работу. 

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"Вот, что иногда реально украшает мужчин, так это готовка на кухне", "Ты в маму превратился", "Ваня, ты крут", – прокомментировали поклонники снимок. Хотя нашлись и те, кому не понравилось.

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Знаменитости, Иван Дорн, Дочка Ивана Дорна.
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