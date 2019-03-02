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Регина Тодоренко пожаловалась на загруженность работой

Регина Тодоренко пожаловалась на загруженность работой
17:32 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на загруженность работой, которая настигла ее в феврале.

По словам звезды, которые она опубликовала в Instagram, за прошлый месяц ей выпало четыре свободных дня, и те – благодаря болезни.

Остальные дни месяца Регина Тодоренко работала над своими проектами на YouTube, которые уже скоро появятся в сети. Регина Тодоренко добавила, что осталась довольна плодами своего труда.

 
 
 
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#УЛЕТАЕМ Я давно не спала полноценно , В феврале у меня было 24 съемочных дня и 4 выходных, за время которых я болела И честно вам скажу , моментами чувствовала себя просроченной сосиской , и даже сейчас мне не хватает сил, чтобы дописать этот пост, но знаете , я довольна проделанной работой! Результаты вы скоро увидите на моем ютюбчике #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ и на TV #Мэйкаперы и ещё парочка клевых реклам) Только мужу время не успела уделить , но я наверстаю , обещаю @vladtopalovofficial А сейчас я улетаю в тёплые края ) Думаете , отдыхать??)) НЕЕТ, РАБОТАТЬ и по совместительству отпуск)! Всем крутого начала весны Какие планы на весну? #регинатодоренко #регинапутешественница

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Похудевшая Регина Тодоренко похвасталась стройными ножками

"Только мужу время не успела уделить", - с юмором пишет Тодоренко. Телеведущая и супруга Влада Топалова пообещала наверстать упущенное. Регина Тодоренко улетела за рубеж, чтобы снова заняться работой, но и немного отдохнуть по совместительству. Страну отправления знаменитость не назвала.

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Телеведущая, Регина Тодоренко.
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