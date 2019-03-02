Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на загруженность работой, которая настигла ее в феврале.

По словам звезды, которые она опубликовала в Instagram, за прошлый месяц ей выпало четыре свободных дня, и те – благодаря болезни.

Остальные дни месяца Регина Тодоренко работала над своими проектами на YouTube, которые уже скоро появятся в сети. Регина Тодоренко добавила, что осталась довольна плодами своего труда.

"Только мужу время не успела уделить", - с юмором пишет Тодоренко. Телеведущая и супруга Влада Топалова пообещала наверстать упущенное. Регина Тодоренко улетела за рубеж, чтобы снова заняться работой, но и немного отдохнуть по совместительству. Страну отправления знаменитость не назвала.