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Регина Тодоренко в пикантом мини поздравила всех с приходом весны

Регина Тодоренко в пикантом мини поздравила всех с приходом весны
16:57 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: instagram

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Регина Тодоренко опубликовала на своей странице Instagram поздравление с первым днем весны и пожелание поклонникам. Знаменитость призналась, что уже чувствует приближение теплых деньков и не обращает внимание на прогнозы синоптиков, поэтому уже распаковывает чемодан с весенними вещами.

"Ну что друзья, поздравляю вас с первым днем весны! Скажите, вы уже ощущаете её приближение? И хотя синоптики обещают, что март будет холодным, я уже начинаю распаковывать свой особый весенний чемодан, в котором храню самые яркие вещи!" — призналась Регина подписчикам.

"Весной почему-то очень хочется делать что-то такое, что, например, в декабре, показалось бы настоящим безумием. Совершать глупые поступки, красить губы какими-то сумасшедшими оттенками, добавить ярких красок в одежду, надеть жёлтые, зеленые или фиолетовые колготки и отправиться гулять по ещё замерзшим улицам! Весной даже чувствуешь себя счастливее. И я желаю каждому из вас яркой и счастливой весны!" — искренне пожелала телеведущая своим подписчикам.

 
 
 
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Ну что друзья, поздравляю вас с первым днем весны! Скажите, вы уже ощущаете её приближение? И хотя синоптики обещают, что март будет холодным, я уже начинаю распаковывать свой особый весенний чемодан, в котором храню самые яркие вещи! Весной почему-то очень хочется делать что-то такое, что, например, в декабре, показалось бы настоящим безумием Совершать глупые поступки, красить губы какими-то сумасшедшими оттенками, добавить ярких красок в одежду, надеть жёлтые, зеленые или фиолетовые колготки @calzedonia и отправиться гулять по ещё замерзшим улицам! Весной даже чувствуешь себя счастливее И я желаю каждому из вас яркой и счастливой весны! А если вы не знаете, как создать оригинальные весенние образы, вам на помощь всегда придут колготки из новой коллекции @calzedonia . Во всяком случае девочкам они точно пригодятся #calzedoniarussia #italianlingerie #calzedonia

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

 

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Подписчики не остались в долгу и в ответ поздравили Регину с наступлением весны: "Регина, и тебя тоже с Первым днём весны, удачи тебе", "Шикарная", "Регина,спасибо за совет, ты очень многим помогаешь людям советами, спасибо", "Счастливой весны, Регина!", "Вас тоже поздравляю с первым днем весны!", "Ещё пару недель назад остро почувствовала приближение весны. Мечтаю снять пуховики совсем и нарядиться в каблуки", "Как всегда прекрасна", "Регина, ты красотка в этих колготках цвета солнца…".

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Поклонники, Весна, Регина Тодоренко.
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