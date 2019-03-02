Катя Осадчая поразила красотой без макияжа

Новости шоу бизнеса: Поклонники буквально пришли в восторг от красоты и молодости ведущей.

Катя Осадчая абсолютно не боится и не стесняется показывать своим подписчикам себя настоящую – без макияжа и элегантных вечерних платьях. Телеведущая достаточно часто публикует на своей instagram-страничке фото без грима. Правда, иногда находятся критики, только не в этот раз.

Так, Осадчая показа фото, сделанное в кабинете у косметолога. Телеведущая проходит различные процедуры и лицо залито ярким светом. Так что можно рассмотреть все изъяны… которых нет.

"Як ви готуєтеся до весни? #косметологлюбовмоя", — подписала фото Осадчая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Як ви готуєтеся до весни? #косметологлюбовмоя Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 1 Мар 2019 в 6:59 PST

Поклонники ведущей программы "Світське життя" буквально в один голос отметили, что их любимица выглядит превосходно – на "20 лет". Здесь следует указать, что в сентябре этого года Осадчей исполнится 36 лет. У известной ведущей есть два сына: 16-летний Илья от первого брака, а также двухлетний Иван от супруга и коллеги Юрия Горбунова.