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Слава Каминская в эффектном бикини прогулялась по пляжу

Слава Каминская в эффектном бикини прогулялась по пляжу
20:07 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская продолжает радовать фолловеров новыми снимками.

Так, Слава опубликовала на своей странице в соцсети фото, где раскритиковала собственную фигуру.

"Как бы мне не хотелось быть стройной , но я люблю еду. Фото в купальнике — это не мое в нынешней поездке. Пресс у меня всегда был стабильный)))) поэтому пока только так, для галочки", — подписала фото певица.

Поклонники не поддержали мнение исполнительницы и высоко оценили фигуру Славы.

 

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"Нормальная среднестатистическая фигура. Немного загара и все супер. Вы же на отдыхе а не на съемках журнала playboy", "В каком месте Вы не стройная девушка? Не вижу", "Прекрасная фигура, зачем себе в чем то отказывать)) наоборот, это говорит о вас как об уверенной любимую женщину", "Как для мамы двоих детей, прекрасно выглядите!Все бы так за собой следили,то и завистников не было бы. Хотя…без них скучно, они дают еще больший стимул", — написали они в комментариях.

Судя по геолокации на фото Слава Каминская вместе с семьей отдыхает на острове Саадият. Он расположен в Персидском заливе, неподалеку от Абу-Даби.

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Фигура, Певица, НеАнгелы, Слава Каминская.
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