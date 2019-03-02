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Словно Золушка: Оля Цибульская восхитила поклонников ярко-синем платьем

Словно Золушка: Оля Цибульская восхитила поклонников ярко-синем платьем
20:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 1 марта в Киеве прошел Большой Весенний концерт, ведущей которого стала Оля Цибульская.

Оля Цибульская примерила роскошное платье в пол насыщенного синего цвета и поделилась фотографией со сцены на страничке в соцсети, комментируя свой пост в социальной сети. Ее образ на этом мероприятии вызвал большой восторг со стороны многочисленных поклонников.

"Готовы встречать весну? Наслаждайтесь Большим Весенним концертом вместе со мной! Кстати, как вам мое платье? Идет?" - написала в подписи к снимку Оля.

Олю Цибульскую до слез тронула история маленькой поклонницы

Подписчики остались в восторге от шикарного образа певицы, и тут же засыпали ее комплиментами: "Олечка, вы прекрасная", "Волшебный образ, Вам очень идет это платье", "Вы просто неотразима", "Королева", "Такое изысканное платье, просто красотка", "Вы очень красивая в этом платье, оно просто шикарное".

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Платье, Ведущая, Золушка, Оля Цибульская.
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