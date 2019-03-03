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Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд

Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд
12:56 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитый голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, также актрису, Эмбер Херд.

Известно, что в 2018 году Херд написала статью для The Washington Post, в которой заявила, что считает себя "жертвой домашнего насилия". Депп сопроводил иск словами, что Херд − преступница, а не жертва насилия.

В сети появились подробности скандала. Оказалось, что Депп требует от экс-жены 50 миллионов долларов! Актер пытается доказать, что все обвинения, которые против него выдвинула Эмбер – ложь и клевета ради самопиара.

Джонни Депп подал в суд на экс-супругу

Адвокат Джонни Деппа сделал новое заявление о том, что актриса начала встречаться со знаменитым инженером и миллиардером Илоном Маском находясь в браке с Деппом: "Без ведома мистера Деппа, не позднее, чем через месяц после его брака с мисс Херд, она проводила время с основателем Tesla and Space X, Илоном Маском".

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Скандал, Суд, Джонни Депп, Эмбер Херд.
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