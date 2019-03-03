Роберт Паттинсон спел для "Высшего общества" (Видео)

Новости шоу бизнеса: Роберт Паттинсон совместно с британской группой "Tindersticks" записал новую песню.

Как сообщается, сингл "Willow" стал саундтреком к научно-фантастической картине "Высшее общество", в которой одну из главных ролей сыграл Роберт Паттинсон.

Но одной записью песни ее создатели ограничиваться не стали и сняли клип, добавив в него кадры из фильма.

"Песня станет исходом «Высшего общества» с Робертом Паттинсоном — главным актером, который поет эту песню от лица своего персонажа своей дочери Уиллоу", — отметил автор песни Стюарт Стейплс.

Режиссером "Высшего общества" стала Клер Дени, в актёрский состав картины вошли Миа Гот, Андре Бенджамин, Жюльет Бинош и другие.