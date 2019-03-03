60-летняя Шэрон Стоун поразила поклонников восхитительным внешним видом

Новости шоу бизнеса: Известная актриса поделилась весьма страстным фото.

60-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун не перестает восхищать всех своим внешним видом. Звезда рушит все шаблоны и стереотипы насчет возраста. Нестареющая красотка опубликовала на своей страничке в Instagram соблазнительное фото, на котором она позирует в черном облегающем комбинезоне со стразами и длинном леопардовом пальто. Образ Шэрон дополнила черными лакированными туфлями на высоком каблуке.

Известно, что в таком наряде Шэрон посетила благотворительный вечер фонада борьбы с раком груди The Women’s Cancer Research Fund. В комментариях к снимку поклонники актрисы отметили, что ее образ - просто шикарен, а сама Стоун - не меняется с годами.

Актриса на благотворительном вечере высказалась о существенной проблеме, связанной с женским здоровьем: "Моя попытка была - направить всю благотворительную энергию на проблемы тела и сексуальности, потому что я думаю, что в этих вещах люди были решительно замкнуты и стыдились их, и я не думаю, что стыд должен заставить нас замолчать. Теперь я думаю, что у нас, у женщин, есть возможность сказать что-то вслух и быть услышанным, не подвергнутыми критике. Мы можем быть поняты и признаны. Сейчас предпринимаются действия, сейчас самое подходящее время, чтобы обратить внимание на все эти вопросы. И даже сегодня вечером, например, на рак молочной железы".