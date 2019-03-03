Леди Гага опубликовала фото без макияжа в колье Tiffany & Co

На красной дорожке церемонии "Оскар", которая состоялась 25 февраля, Леди Гага была одной из самых ярких звезд. Конечно, во многом это благодаря статусу певицы и ее победе в номинации "Лучшая песня". Однако немаловажно также то, что в этот вечер поп-дива вышла в свет в роскошном вечернем платье и с огромным бриллиантом, который привлек внимания всех, без исключения.
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For the Oscars, @tiffanyandco offered to go into their vault and let me wear their iconic, 141-year-old Tiffany diamond. The last person to wear this was Audrey Hepburn while promoting Breakfast at Tiffany’s It was an honor to wear it and made my unforgettable night even more special.
Все СМИ тут же написали о том, что это тот самый бриллиант, который когда-то надевала Одри Хепберн. Вероятно, расстаться с таким украшением поп-диве было очень сложно, и она не снимала его даже дома. В подтверждение этому - фото, на котором Гага позирует в полотенце, без макияжа и с дорогостоящим украшением на шее.
"Для церемонии "Оскар" бренд Tiffany&Co позволили мне надеть легендарный бриллиан Tiffany, которому уже 141 год. Последним человеком, который носил его, была Одри Хепберн, представляющая тогда публике фильм "Завтра у Тиффани". Это огромная честь для меня и еще один момент, который сделал ту ночь незабываемой", - написала в личном микроблоге Гага.