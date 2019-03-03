Леди Гага опубликовала фото без макияжа в колье Tiffany & Co

Новости шоу бизнеса: Певица выложила снимок в Instagram, на котором позирует в знаменитом колье.

На красной дорожке церемонии "Оскар", которая состоялась 25 февраля, Леди Гага была одной из самых ярких звезд. Конечно, во многом это благодаря статусу певицы и ее победе в номинации "Лучшая песня". Однако немаловажно также то, что в этот вечер поп-дива вышла в свет в роскошном вечернем платье и с огромным бриллиантом, который привлек внимания всех, без исключения.

Все СМИ тут же написали о том, что это тот самый бриллиант, который когда-то надевала Одри Хепберн. Вероятно, расстаться с таким украшением поп-диве было очень сложно, и она не снимала его даже дома. В подтверждение этому - фото, на котором Гага позирует в полотенце, без макияжа и с дорогостоящим украшением на шее.

"Для церемонии "Оскар" бренд Tiffany&Co позволили мне надеть легендарный бриллиан Tiffany, которому уже 141 год. Последним человеком, который носил его, была Одри Хепберн, представляющая тогда публике фильм "Завтра у Тиффани". Это огромная честь для меня и еще один момент, который сделал ту ночь незабываемой", - написала в личном микроблоге Гага.