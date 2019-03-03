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Даша Астафьева поделилась своими самыми большими страхами

Даша Астафьева поделилась своими самыми большими страхами
21:42 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица назвала два своих страха.

Одна из самых сексуальных артисток Украины Даша Астафьева стала гостьей YouTube-канала известной украинской ведущей, почетного посла фонда ООН в области народонаселения в Украине, а также эксперта шоу "Дивовижні люди" Маши Ефросининой. В рубрике "Экзамен с Машей" к Ефросининой приходят известные гости, где отвечают на различные вопросы о жизни, творчестве, семье, любви и быте.

Даше Астафьевой попался вопрос о ее самых больших страхах.

 
 
 
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Это история об одной маленькой сельской школе, в с.Чертомлык, днепропетровской области, которой могло бы исполниться в этом году пятьдесят лет...но, по всей видимости, этого не случится. Там училась почти вся моя семья и я. Бабушка тоже училась, и потом работала, сорок семь лет преподавателем. Вот, на фото, мы счастливые и торжественные, по поводу того, что ещё один выпуск учеников отправляется в свободное плавание! На днях , бабуля мне звонит со слезами просит помочь, потому что школа попадает под оптимизацию , не хватает средств на содержание, и ее закрывают... Так , место где учились 143 ученика, и работали 32 сотрудника превращается в пустое место, или становится новой удобной точкой для бОльшего заработка... наших бедных чиновников! Мне очень жаль, что в стране вкладывать деньги в будущее не рационально, и безответственность власти достигла всех ,уже даже нечеловеческих пределов... Что сегодня, официанты, мастера маникюра и таксисты зарабатывают больше чем доктора и педагоги! Спасибо вам за будущее, которое вы пишете неизвестно чем... Пусть эти слова так и канут в вечность, и ничего тут не сделаешь... но мне стыдно, за эти рожи, которые уже трещат от наглости , повышая себе зарплаты и своим подельникам: прокурорам, полицейским и депутатам! В то время как ваши дети получают бесполезное образование заграницей , у других детей , которые так же имеют право учиться, нет денег на проезд в другой город чтобы получить минимум для себя и своей семьи! Понимаю, что у нас происходят и более мрачные события, но прошу СМИ поддержать нас! Я верю, что у простых людей, героев этой истории может быть счастливое продолжение!

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Даша Астафьева призналась, почему до сих пор не вышла замуж

"У меня есть два самых больших страха. Один – неминуемый. Мне страшно представить, что когда-то не станет родителей. Когда-то не станет близких людей, к которым ты в любое время прибегаешь, ты их ребенок и можешь им все сказать. Или наоборот этот человек для тебя так дорог, что ты не рассказываешь, чтобы не расстроить его. Я часто не могу долго уснуть и реально этого боюсь. Все время об этом думаю: все ли я успела сделать для родителей, старенькой бабушки. А второй страх ни в коем случае не может быть в одной плоскости с первым страхом – это жить и быть бесполезным человеком", - призналась Даша.

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Страхи, Даша Астафьева, Экзамен с Машей.
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