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"Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
"Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу

"Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу

"Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
22:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Стали известны подробности первого выпуска "Холостяка-9".

Премьерный выпуск шоу - традиционно первая вечеринка, на которой самый завидный холостяк страны знакомится с 25 девушками. Но на этот раз участницам реалити предстоит познакомиться не только с Никитой Добрыниным, но и с его друзьями тоже. Стало известно, что Никиту придут поддержать известная певица, солистка группы "Неангелы" Слава Каминская и талантливый кинорежиссер Сергей Чеботаренко.

"В моей жизни это очень важные люди, которые могут поделиться своим жизненным опытом, и к которым я могу прийти за советом", - говорит герой реалити.

 
 
 
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Уже смотрели @producermovie? Два самых жестоких персонажа ждут вас в кино.

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Холостяк 9 сезон: дата выхода шоу в 2019 году и кто главный герой

Одни девушки обрадуются, увидев певицу, за которой они давно наблюдают в социальных сетях, другие же отнесутся к появлению друзей Холостяка очень скептически:

Одна из участниц прокомментирует: "Друзья - как испорченный телефон, могут неправильно донести информацию Холостяку".

Повлияет ли мнение друзей Никиты на его выбор, станет известно уже 8 марта.

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Все по теме:

Никита Добрынин, Слава Каминская, Холостяк 9, Сергей Чеботаренко.
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