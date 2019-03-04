Регина Тодоренко вместе с сыном уехала в отпуск

Регина Тодоренко отправилась в Дубай с маленьким сыном.
Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в декабре 2018 – у пары родился сын Михаил. Влад Топалов регулярно публикует милые фото и видео с ребенком.
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Ребята , этот пост не на правах рекламы, а просто рекомендация и восхищение. Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была только проездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета , и весь следующий перелёт я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя. За много лет путешествий я третий раз встречаюсь с таким безупречным сервисом ( первый был в Индии, второй - в Таиланде). От того момента, как я подумала, до реализации мысли проходит минут 5 Мне здесь даже не нужно открывать рот, чтоб о чем-то попросить. Батлеры как будто знают наперёд, что гостям нужно забронировать столик в ресторане , постирать вещи, найти для племянника безглютеновое миндальное молоко. Боже, разве такое бывает? Дубай кажется мне городом будущего! Вдохновляет очень и заставляет развиваться. В общем, я решила снять влог о Дубае. Что вам было бы интересно узнать об этом прогрессивном городе? Отель - @jumeirahzs #jumeirahzabeelsaray #Дубай
Недавно Регина Тодоренко призналась, что отметила День святого Валентина без мужа, а теперь стало известно, что телеведущая отдыхает с ребенком в Дубае, а Влад Топалов остался дома.
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Да пошел ты, эгоист‼️ хороших выходных братья и сестры #vtteam #vladtopalov #тамгдеты #владтопалов #вторелилирешка
"Утром видел счастливую жену и счастливого сына, купающихся в лучах солнца, улыбающихся, вкусно позавтракавших, выспавшихся. Ваши слова поддержки меня приободрили".
Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко опубликовала на своей странице Instagram поздравление с первым днем весны и пожелание поклонникам. Знаменитость призналась, что уже чувствует приближение теплых деньков и не обращает внимание на прогнозы синоптиков, поэтому уже распаковывает чемодан с весенними вещами.