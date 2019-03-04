Регина Тодоренко вместе с сыном уехала в отпуск

Новости шоу бизнеса: Влад Топалов на своей странице в Instagram подтвердил, что супруга полетела в Дубай с сыном без него.

Регина Тодоренко отправилась в Дубай с маленьким сыном.

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в декабре 2018 – у пары родился сын Михаил. Влад Топалов регулярно публикует милые фото и видео с ребенком.

Недавно Регина Тодоренко призналась, что отметила День святого Валентина без мужа, а теперь стало известно, что телеведущая отдыхает с ребенком в Дубае, а Влад Топалов остался дома.

"Утром видел счастливую жену и счастливого сына, купающихся в лучах солнца, улыбающихся, вкусно позавтракавших, выспавшихся. Ваши слова поддержки меня приободрили".

Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко опубликовала на своей странице Instagram поздравление с первым днем весны и пожелание поклонникам. Знаменитость призналась, что уже чувствует приближение теплых деньков и не обращает внимание на прогнозы синоптиков, поэтому уже распаковывает чемодан с весенними вещами.