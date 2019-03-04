Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Убийство Гандзюк: суд отказался продлевать арест Мангеру
Убийство Гандзюк: суд отказался продлевать арест Мангеру
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями

Ким Кардашьян с дочерью заметили на церковной службе

Ким Кардашьян с дочерью заметили на церковной службе
16:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская звезда Ким Кардашян удивила поклонников своим новым выходом.

Insta-дева не посетила светскую вечеринку, как от нее часто ожидают, а церковную службу. Свою старшую дочь Норт Уэст она взяла с собой.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" решила поставить на паузу пышные празднества и шумные вечеринки. 38-летнюю Ким Кардашьян папарацци заметили в церкви в Калабасасе, что в Калифорнии. Для появления на церковной службе знаменитость выбрала привычный для нее look.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Kim & North going to Sunday Service in Calabasas 3/3/19 @kimkardashian

Допис, поширений The West family (@kimkwmania)

Ким надела наряд в стиле "кэжуал" в коричневых тонах. На ней был светлый гольф, заправленный в штаны с нашитыми массивными карманами. Спортивный наряд звезды дополнили темные сапоги на высоком каблуке и солнцезащитные очки. Рядом с ней за руку шла ее дочь Норт Уэст. Для 5-летней дочери Ким выбрала яркое салатовое платье.

Пока Ким с дочкой прибывали на службу, ее муж готовился к концерту в церкви.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Another Sunday, another service. #kanyewest

Допис, поширений Kanye West (@kanyew.est)

Ким Кардашьян в мини и босоножках вышла на улицу в -20 градусов

Каждое воскресенье 41-летний Канье Уэст вместе с другими музыкантами исполняет госпелы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канье Уэст, Ким Кардашьян, Звезды, Норт Уэст, Церковная служба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается шторм: синоптики обещают ветреную и дождливую погоду
02 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
03 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
04 Масленица 2019: начало сырной недели
05 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии
Порошенко уволил Гладковского
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
8 марта уже в пути: что подарить маме, сестре, любимой девушке, жене
8 марта уже в пути: что подарить маме, сестре, любимой девушке, жене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь