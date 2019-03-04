Ким Кардашьян с дочерью заметили на церковной службе

Insta-дева не посетила светскую вечеринку, как от нее часто ожидают, а церковную службу. Свою старшую дочь Норт Уэст она взяла с собой.
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" решила поставить на паузу пышные празднества и шумные вечеринки. 38-летнюю Ким Кардашьян папарацци заметили в церкви в Калабасасе, что в Калифорнии. Для появления на церковной службе знаменитость выбрала привычный для нее look.
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Kim & North going to Sunday Service in Calabasas 3/3/19 @kimkardashian
Ким надела наряд в стиле "кэжуал" в коричневых тонах. На ней был светлый гольф, заправленный в штаны с нашитыми массивными карманами. Спортивный наряд звезды дополнили темные сапоги на высоком каблуке и солнцезащитные очки. Рядом с ней за руку шла ее дочь Норт Уэст. Для 5-летней дочери Ким выбрала яркое салатовое платье.
Пока Ким с дочкой прибывали на службу, ее муж готовился к концерту в церкви.
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Каждое воскресенье 41-летний Канье Уэст вместе с другими музыкантами исполняет госпелы.