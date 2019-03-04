Злата Огневич отправилась в путешествие после нападения

На своей странице в Instagram Злата Огневич показала, как проводит время в Берлине. На фото певица позирует без макияжа и в street-style образе. Артистка восхитилась историческим городом и заинтриговала подписчиков предстоящим событием.
Переглянути цей допис в Instagram
BERLIN . ✍️Ще одне особливе місто в колекцію спогадів. Берлін сам розповідає тобі історію, інколи зі сльозами на очах... Вони все пам’ятають Ну, Ви і самі знаєте, що то за історія. Тим більше, я знаходжуся біля #brandenburggate . Скільки тут сучасних локацій- просто кайф! Є також джазові паби, алея мистецтв під відкритим небом, постійні вистави, стріт-арт Завтра відбудеться головна подія, слідкуйте за сторіз і моєю стрічкою! . #українськамузика #україна #ukrainianmusic #златаогневич #zlataognevich #berlin #germany
"Сколько здесь современных локаций - просто кайф! Есть также джазовые пабы, аллея искусств под открытым небом, постоянные представления, стрит-арт. Завтра состоится главное событие, следите за сториз и моей лентой!", - написала Злата Огневич