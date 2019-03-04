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Злата Огневич отправилась в путешествие после нападения

Злата Огневич отправилась в путешествие после нападения
19:44 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Злата Огневич, на которую напали возле ее собственного дома, отправилась в Берлин и делится с подписчиками впечатлениями от поездки.

На своей странице в Instagram Злата Огневич показала, как проводит время в Берлине. На фото певица позирует без макияжа и в street-style образе. Артистка восхитилась историческим городом и заинтриговала подписчиков предстоящим событием.

 
 
 
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BERLIN . ✍️Ще одне особливе місто в колекцію спогадів. Берлін сам розповідає тобі історію, інколи зі сльозами на очах... Вони все пам’ятають Ну, Ви і самі знаєте, що то за історія. Тим більше, я знаходжуся біля #brandenburggate . Скільки тут сучасних локацій- просто кайф! Є також джазові паби, алея мистецтв під відкритим небом, постійні вистави, стріт-арт Завтра відбудеться головна подія, слідкуйте за сторіз і моєю стрічкою! . #українськамузика #україна #ukrainianmusic #златаогневич #zlataognevich #berlin #germany

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Никто тебе не поможет": на певицу Злату Огневич совершили нападение (Видео)

"Сколько здесь современных локаций - просто кайф! Есть также джазовые пабы, аллея искусств под открытым небом, постоянные представления, стрит-арт. Завтра состоится главное событие, следите за сториз и моей лентой!", - написала Злата Огневич

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Путешествие, Instagram, Знаменитости, Злата Огневич.
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