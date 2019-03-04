Надя Дорофеева учит, как можно стильно одеться на 1000 грн

Новости шоу бизнеса: Популярная певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева умеет выглядеть стильно и эффектно.

В очередной раз звезда доказала это, опубликовав серию фото в различных образах от корейских брендов, вещи которых продаются в ее бутике. Но вот знаменитости не раз доводилось слышать от поклонников упреки в том, что быть в тренде и выглядеть модно, располагая скромным бюджетом, она бы не смогла. Надя приняла вызов, а результатами своего эксперимента поделилась в Instagram и на YouTube-канале.

Так, артистка отправилась в ближайший аутлет, где присмотрела несколько look’ов, стоимость которых не превысила 1000 грн. Она даже успела сделать снимок среди стеллажей с многочисленной обувью.

"Многие говорят - ну. конечно, мол, одеваться в бренды и выглядеть стильно - любой сможет. В принципе, я согласна с этим. Хотя, частенько бывает, что и бренды не спасают. Я думаю, что в вашем внешнем виде главную роль играете именно Вы! И вы делаете ее уникальной. Однажды я под своим фото увидела такой комментарий: "Интересно, а смогла бы ты одеться на 1000 грн так же ярко и красиво". Хм, Вызов принят!" - подтвердила Дорофеева серьезность своих намерений.

Результатами модного эксперимента певица поделилась в своем DoDo VLOG. На рынок Надя не успела. Но стоковый магазин в торговом центре вполне подошел для ее заветной цели. Блуждая среди вещей, Надя попутно давала советы и рекомендации подписчикам.

Она заявила, что если выбрать из обилия одежды сложно, то стоит присмотреться к образам на манекенах - это готовые аутфиты, которые можно смело примерить. В итоге, с пустыми руками Надя не ушла, а бюджетные покупки и цены ее очень порадовали.