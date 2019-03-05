Скачать
Вторник, 05.03.2019
В Украине установят граничный уровень тарифов на тепло
В Украине установят граничный уровень тарифов на тепло
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом
Челси - Динамо: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы
Челси - Динамо: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник

Новый стильный look: выход Мелании Трамп в свет

Новый стильный look: выход Мелании Трамп в свет
13:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 4 марта, Мелания Трамп прибыла с двухдневным визитом в американский штат Оклахома, город Талса.

Первая леди США поехала посетила город Талса с официальным визитом накануне, 4 марта. Поклонники Мелани Трамп обратили внимание на ее стильный выход и удачно сочетающиеся цвета в образе.

С приходом весны Первая леди США начала активно заниматься своими прямыми обязанностями. Для первого появления перед поклонниками города жена Дональда Трампа выбрала стильный образ, в котором соединила только два цвета. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#NEW First Lady Melania Trump at Andrews Air Force Base earlier this morning as she prepares to board a plane bound for Tulsa, Oklahoma (March 4, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#NEW FLOTUS visiting the Dove School of Discovery in Tulsa, Oklahoma (March 4, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)

Приталенное платье без рукавов: Мелания Трамп приняла участие в открытии месяца афроамериканской истории

Ее выбор пал на пальто тусклого пурпурного цвета от Bottega Veneta, из-под которого выглядывал ярко желтый свитер от Ralph Lauren. Контрастное сочетание ярких цветов только подчеркнуло смуглость Первой леди США. Однако наибольшее внимание привлекла обувь Мелании Трамп. Она надела туфли-лодочки в желтую клетку с пурпурной основой от Manolo Blahnik.

Целью визита супруги президента США является привлечение внимания к ее социальной кампании Be Best. Этот проект направлен на борьбу с издевательствами, буллингом в сети, а также на обеспечение помощи подросткам, которые становятся жертвами в таких ситуациях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Знаменитости, Первая леди США, Мелания Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
02 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
03 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
04 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
05 Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве неизвестный в полицейской форме застрелил водителя Mercedes
В Киеве неизвестный застрелил водителя Mercedes
Названа самая богатая женщина планеты
Названа самая богатая женщина планеты
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
Ученые рассказали о втором случае исцеления от ВИЧ
Ученые рассказали о втором случае исцеления от ВИЧ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь