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Игорь Кондратюк заявил, что прерывание контактов с агрессором должно начинаться не с артистов

Игорь Кондратюк заявил, что прерывание контактов с агрессором должно начинаться не с артистов
21:28 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Ведущий считает гастроли украинских артистов в России недопустимыми.

Знаменитый украинский продюсер, шоумен и ведущий Игорь Кондратюк рассказал о том, что он думает о гастролирующих по России украинских артистах, которые принимали участие в Нацотборе. Также он высказался о мероприятии в целом.

"Я сторонник того, что украинские артисты не должны выступать в России. Но я также понимаю, что прерывание контактов с агрессором надо начинать не с артистов", - говорит Кондратюк.

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"Плюс не надо закрывать глаза на то, что артисты спрашивают: а почему одним можно гастролировать, а другим - нет? На мой взгляд, никому нельзя. Я с марта 2014 вообще не контактирую с русскими, хотя сам - выходец из телевизионной школы в Москве. Россия для меня умерла. Выступать перед агрессором - это низькокультурно и малоинтелектуально", - подчеркнул продюсер.

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Заявление, Игорь Кондратюк, Нацотбор, Интервтю.
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