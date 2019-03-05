Игорь Кондратюк заявил, что прерывание контактов с агрессором должно начинаться не с артистов

Новости шоу бизнеса: Ведущий считает гастроли украинских артистов в России недопустимыми.

Знаменитый украинский продюсер, шоумен и ведущий Игорь Кондратюк рассказал о том, что он думает о гастролирующих по России украинских артистах, которые принимали участие в Нацотборе. Также он высказался о мероприятии в целом.

"Я сторонник того, что украинские артисты не должны выступать в России. Но я также понимаю, что прерывание контактов с агрессором надо начинать не с артистов", - говорит Кондратюк.

"Плюс не надо закрывать глаза на то, что артисты спрашивают: а почему одним можно гастролировать, а другим - нет? На мой взгляд, никому нельзя. Я с марта 2014 вообще не контактирую с русскими, хотя сам - выходец из телевизионной школы в Москве. Россия для меня умерла. Выступать перед агрессором - это низькокультурно и малоинтелектуально", - подчеркнул продюсер.