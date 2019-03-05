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Старшая сестра Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии

Старшая сестра Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии
21:53 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кортни Кардашьян прикрылась чашкой и ноутбуком, полностью обнажившись в сети.

Старшая сестра теледивы Ким Кардашьян, 39-летняя Кортни, снялась в откровенной фотосессии. Кардашьян опубликовала на своей странице в сети снимок, на котором она позирует полностью обнаженной. Кортни прикрыла интимные места ноутбуком и чашкой. Локацией для съемок выбрали ванную комнату, а сама Кортни ради удачного кадра забралась на тумбочку с умывальником.

 
 
 
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C O M I N G. S O O N. @poosh

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Кортни Кардашьян засветилась в "голом" платье од украинского дизайнера

В описании к фото Кортни написала: "Скоро" и название нового проекта - Poosh. Пока неизвестно, чему именно посвящен новый проект звезды, но многие предположили, что это косметическая линия, бренд одежды или же предметы декора. В комментариях к снимку мнения подписчиков Кортни разделились – одним сочли фото "стильным" и "красивым", другие отметили, что это слишком уж откровенный кадр.

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Фотосессия, Знаменитости, Кортни Кардашьян, Poosh.
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