Алена Мозговая поделилась фотографией в элегантном наряде

Новости шоу бизнеса: Наряд выгодно подчеркнул длинные ноги Алены и тонкую талию.

Известный украинский продюсер Алена Мозговая — дочь легендарного певца Николая Мозгового и жена исполнителя Дэвида Аксельрода (Владимира Ткаченко). Пара в браке вот уже четыре года и вместе воспитывают четырехлетнюю дочь Соломию. Однако время от времени на их страницах в соцсетях появляются то семейные фотографии, то кадры со светских выходов.

Так, на днях Мозговая продемонстрировала свою стройную фигуру. Звезда примерила элегантный комбинезон от украинского дизайнера Натэллы Надеждиной.

Поклонникам образ очень понравился.

"Крутой и стильный", "Вам очень идет", "Гарнюня!", "Стройняшка", "Крутой комбез, а вы, Аленка, еще круче!", "Чудесно, надо брать", "Крутой! И вы такая стройняшка. Вам действительно идет!", — пишут в комментариях.