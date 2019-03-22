В "Roberto Cavalli" теряют креативного директора

Новости шоу бизнеса: К общим проблемам в модном доме добавился и уход дизайнера, который не желает больше работать без дополнительных инвестиций.

В дизайнерском доме "Roberto Cavalli" черная полоса. Несколько месяцев руководство ищет инвесторов, чтобы улучить материальное состояние компании. Недостаток денег на реализацию и продвижение своих идей не выдержал ведущий дизайнер Пол Сурридж.

Художник занимает пост креативного директора с 2017 года, заменив до этого Питера Дундаса. Ощутив на себе нехватку инвестиций, художник решил покинуть свое кресло. Как сообщается в одном из зарубежных изданий, Пол разочарован. Отсутствие денег не только на создание уникальной коллекции, но и на раскрутку продукта не дает ему другого варианта, как покинуть команду Cavalli.

Дизайнер согласился остаться в разработке и представить коллекции весны и осени 2019 года. После он якобы перейдет на другой проект. В модном доме слухи пока не комментируют.